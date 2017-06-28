В Петербурге депутат пожаловалась на своего преемника в администрации района

Бывшая глава Центрального района Санкт-Петербурга, а ныне депутат городского заксобрания Мария Щербакова пожаловалась на своего преемника в местной администрации Андрея Хлуткова.
Мария Щербакова попросила губернатора Петербурга Георгия Полтавченко проверить, не нарушает ли её оппонент закон о гарантиях депутатской деятельности. Поводом для жалобы стал отказ Хлуткова печатать в районной газете статью о поездке депутата на полигон отходов Северный, расположенный на окраине города.
Коллеги Щербаковой поддержали и большинством голосов приняли обращение к градоначальнику.
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