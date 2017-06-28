В Петербурге депутат пожаловалась на своего преемника в администрации района

По мнению парламентария, чиновник мешает ей работать, отказываясь печатать отчётные статьи о работе политика в газете.

Бывшая глава Центрального района Санкт-Петербурга, а ныне депутат городского заксобрания Мария Щербакова пожаловалась на своего преемника в местной администрации Андрея Хлуткова.

Мария Щербакова попросила губернатора Петербурга Георгия Полтавченко проверить, не нарушает ли её оппонент закон о гарантиях депутатской деятельности. Поводом для жалобы стал отказ Хлуткова печатать в районной газете статью о поездке депутата на полигон отходов Северный, расположенный на окраине города.

Коллеги Щербаковой поддержали и большинством голосов приняли обращение к градоначальнику.