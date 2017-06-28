Депутаты Петербурга попросили МЧС и министра энергетики помочь грибникам

Петербургские депутаты попросили министра энергетики Александра Новака и главу МЧС Владимира Пучкова помочь заблудившимся грибникам. Парламентарии считают, что заплутавшимся в лесу поможет информация о близлежащих населённых пунктах. Таблички предлагается размещать в лесу или на опорах ЛЭП.

— На наш взгляд, одним из наиболее удобных ориентиров в лесу являются просеки с расположенными на них объектами электросетевого хозяйства. Так, на каждом таком объекте можно было бы расположить его уникальный номер, а также информацию о направлении и расстоянии до ближайшего населённого пункта или дороги, что позволило бы сориентироваться на местности, — пояснил автор проекта Денис Четырбок.