Депутаты Петербурга попросили МЧС и министра энергетики помочь грибникам

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Депутаты Петербурга попросили МЧС и министра энергетики помочь грибникам

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Фото: © РИА Новости/Константин Чалабов

Петербургские депутаты попросили министра энергетики Александра Новака и главу МЧС Владимира Пучкова помочь заблудившимся грибникам. Парламентарии считают, что заплутавшимся в лесу поможет информация о близлежащих населённых пунктах. Таблички предлагается размещать в лесу или на опорах ЛЭП.

— На наш взгляд, одним из наиболее удобных ориентиров в лесу являются просеки с расположенными на них объектами электросетевого хозяйства. Так, на каждом таком объекте можно было бы расположить его уникальный номер, а также информацию о направлении и расстоянии до ближайшего населённого пункта или дороги, что позволило бы сориентироваться на местности, — пояснил автор проекта Денис Четырбок.

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