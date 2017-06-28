Петербургские депутаты одобрили запрет детям гулять ночью по кладбищам

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Петербургские депутаты одобрили запрет детям гулять ночью по кладбищам

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Фото: © assembly.spb.ru

Родителям нарушителей грозит штраф от 1 до 3 тысяч рублей, предпринимателям — от 3 до 5 тысяч, юридическим лицам — от 10 до 15.

Депутаты Заксобрания Санкт-Петербурга одобрили законопроект, запрещающий детям гулять ночью по кладбищам, крышам и подвалам. Пока документ рассмотрен в первом чтении.

Согласно инициативе парламентариев, подросткам также нельзя будет посещать стриптиз-бары, букмекерские конторы, тотализаторы и кальянные.

Авторы законопроекта убеждены, что уровень детского травматизма снизится, а принятые меры позволят предупредить причинение вреда духовному и нравственному развитию несовершеннолетних.

Как сообщал Лайф, расширить список мест, куда детям ограничат доступ, предложил депутат Александр Тетердинко.

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