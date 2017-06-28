Петербургские депутаты одобрили запрет детям гулять ночью по кладбищам

Депутаты Заксобрания Санкт-Петербурга одобрили законопроект, запрещающий детям гулять ночью по кладбищам, крышам и подвалам. Пока документ рассмотрен в первом чтении.
Согласно инициативе парламентариев, подросткам также нельзя будет посещать стриптиз-бары, букмекерские конторы, тотализаторы и кальянные.
Авторы законопроекта убеждены, что уровень детского травматизма снизится, а принятые меры позволят предупредить причинение вреда духовному и нравственному развитию несовершеннолетних.
Как сообщал Лайф, расширить список мест, куда детям ограничат доступ, предложил депутат Александр Тетердинко.
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