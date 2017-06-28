Депутаты отказались проводить референдум по Исаакию

Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга отклонили вопрос о проведении референдума по судьбе Исаакиевского собора. Против общегородского голосования выступили 38 парламентариев.

Авторы инициативы просили выяснить мнение жителей о том, надо ли закрепить Исаакиевский собор, Спас на Крови и Петропавловский собор за государственными музеями при условии проведения в храмах богослужений.

Парламентарии пришли к выводу, что данный вопрос имеет множество толкований. Кроме того, передача имущества религиозного назначения урегулирована нормами федерального законодательства.

Как ранее сообщал Лайф, депутаты неоднократно отказывались включать в повестку заседания вопрос о передаче Исаакия в ведение РПЦ.