Депутаты отказались проводить референдум по Исаакию

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Депутаты отказались проводить референдум по Исаакию

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Фото: © L!FE

Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга отклонили вопрос о проведении референдума по судьбе Исаакиевского собора. Против общегородского голосования выступили 38 парламентариев.

Авторы инициативы просили выяснить мнение жителей о том, надо ли закрепить Исаакиевский собор, Спас на Крови и Петропавловский собор за государственными музеями при условии проведения в храмах богослужений.

Парламентарии пришли к выводу, что данный вопрос имеет множество толкований. Кроме того, передача имущества религиозного назначения урегулирована нормами федерального законодательства.

Как ранее сообщал Лайф, депутаты неоднократно отказывались включать в повестку заседания вопрос о передаче Исаакия в ведение РПЦ.

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