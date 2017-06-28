Референдум об отзыве оппозиционных депутатов Петербурга отклонили

Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга отклонили референдум по отзыву коллег-оппозиционеров, защищающих Исаакиевский собор. Против инициативы проголосовали 39 парламентариев.

Депутаты решили, что на референдум не могут быть вынесены вопросы о персональном составе органов государственной власти Петербурга. Также парламентарии отметили, что отзыв депутатов может нести неопределённость правовых последствий.

Как ранее сообщал Лайф, полномочий могли лишить Михаила Амосова, Бориса Вишневского, Оксану Дмитриеву, Алексея Ковалёва, Максима Резника и Сергея Трохманенко.