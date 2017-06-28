В Ленобласти запретили продажу вейпов подросткам

Читайте также

В Ленобласти запретили продажу вейпов подросткам

35

Фото: © РИА Новости/Александр Вильф

Торговцы-нарушители заплатят штраф в размере от 5 до 10 тысяч рублей, юридическим лицам грозит наказание до 30 тысяч.

Депутаты Законодательного собрания Ленинградской области одобрили запрет розничной продажи вейпов и электронных сигарет несовершеннолетним, сообщает пресс-служба регионального парламента.

— Есть исследования, которые говорят о том, что электронные сигареты даже вреднее обычных, — заявил председатель заксобрания Сергей Бебенин. — Мы против того, чтобы детей завлекали в кальянные, приобщали к курению через красиво оформленные курительные аппараты. Мы считаем, что это приносит молодёжи вред, а то, что от этого пострадает продавец этой "заразы", нас меньше всего беспокоит.

Согласно инициативе, теперь на всей территории области купить курительные аппараты смогут только взрослые. Продавец отныне вправе потребовать предъявить паспорт.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!