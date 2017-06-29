Ремонт Конюшенного ведомства планируют завершить к осени 2018 года

В Смольном обсудили сроки ремонта набережной Мойки и здания Конюшенного ведомства. Работы планируют завершить осенью следующего года.

— В срок до конца марта 2018 года планируется провести противоаварийные работы в северной и северо-западной частях здания Конюшенного ведомства, после чего Дирекция транспортного строительства приступит к мероприятиям по капитальному ремонту левого берега набережной Реки Мойки выше Большого Конюшенного моста. Работы должны быть завершены к сентябрю 2018 году, — сообщили в пресс-службе вице-губернатора Игоря Албина.