"Старого" и "молодого" воинов с павильона Аничкова дворца увезли на реставрацию

Читайте также

"Старого" и "молодого" воинов с павильона Аничкова дворца увезли на реставрацию

4

Скульптуры "Старый воин" и "Молодой воин" с северного павильона Аничкова дворца увезли на реставрацию. 400-килограммовые железные скульптуры демонтировали накануне вечером. Со времени установки они ни разу не ремонтировались.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!