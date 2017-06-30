"Старого" и "молодого" воинов с павильона Аничкова дворца увезли на реставрацию

Скульптуры "Старый воин" и "Молодой воин" с северного павильона Аничкова дворца увезли на реставрацию. 400-килограммовые железные скульптуры демонтировали накануне вечером. Со времени установки они ни разу не ремонтировались.
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Скульптуры "Старый воин" и "Молодой воин" с северного павильона Аничкова дворца увезли на реставрацию. 400-килограммовые железные скульптуры демонтировали накануне вечером. Со времени установки они ни разу не ремонтировались.
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