Счётная палата: СПбГУ в 2016 году неэффективно потратил более 500 млн рублей

СПбГУ в прошлом году неэффективно потратил 553,69 млн рублей — к такому выводу пришли аудиторы Счётной палаты по итогам проверки.

377,89 млн рублей из этой суммы были потрачены на закупку медоборудования, которое "на момент проверки не используется около полутора лет, гарантийный срок обслуживания оборудования истёк в декабре 2016 года".

Ещё 175,8 млн рублей были потрачены на разработку проектной документации по возведению нескольких объектов, "строительно-монтажные работы на которые не предусмотрены в 2017 году и плановом периоде 2018 и 2019 годов", говорится в отчёте Счётной палаты.