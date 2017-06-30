Милонов о реновации: В Москве икра недостаточно чёрная, а в Питере щи жидкие

Виталий Милонов обратился к губернатору Петербурга Георгию Полтавченко с просьбой ускорить выполнение программы реновации в городе. По мнению депутата Госдумы, процесс тормозят депутаты-лоббисты и ряд чиновников.

— В результате в Москве идёт второй этап реновации, а у нас первый этап не может начаться. Поскольку много моих избирателей живёт в этих хрущёвках, они просто умоляют, чтобы власти подключились к этому процессу. Те, кто его тормозит, живут в шикарных домах на Крестовском, они и знать не знают, как живётся в этих хрущёвках, — прокомментировал он.

Он также считает, что нельзя сравнивать хрущёвки Петербурга с московскими.

— В Москве икра недостаточно чёрная, а в Питере щи слишком жидкие. Там кирпичные хрущёвки уже хотят сносить, которые ещё более-менее крепкие, а у нас разваливающиеся дома не сносят, с дырами в стенах, — заявил Милонов.