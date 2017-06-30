Неадекватный петербуржец убил жену и ранил ножом детей

В одной из коммуналок в Невском районе Петербурге в ночь на пятницу разыгралась трагедия: мужчина в невменяемом состоянии набросился с ножом на жену и детей — мальчика и девочку.

Все пострадавшие были госпитализированы. Женщину врачи спасти не смогли, она скончалась в больнице.

— Что касается детей, по информации главврача ДГБ № 19, мальчика уже перевели из реанимации в палату: его рана, к счастью, оказалась не проникающей, задето плечо и лопатка. Девочка по-прежнему в реанимации в стабильно тяжёлом состоянии. С братом сейчас работают следователи убойного отдела и органы опеки — они пытаются найти ближайших родственников, которым можно передать детей, — сообщили в аппарате Уполномоченного по правам ребёнка в Петербурге.