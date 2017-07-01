В Петербурге может появиться завод по производству электромобилей

Власти Петербурга и представители компании Hyundai Motor ведут переговоры о создании в районе Сестрорецка завода по производству электромобилей. Об этом 1 июля сообщил губернатор Георгий Полтавченко.

— Предварительно с компанией Hyundai ведем переговоры о создании электромобилей в Санкт-Петербурге. Тем более что в Петербурге есть предприятия, которые производят комплектующие, — цитирует ТАСС слова Полтавченко.

В Сестрорецке уже есть завод Hyundai, на котором выпускаются модели Solaris, Kreta и Rio. По словам председателя городского комитета по промышленной политике и инновациям Максима Мейксина, сейчас изучается возможность расширения мощностей с учётом производства электромобилей. Но конкретных планов пока нет.