Обвиняемого в нападении с ножом на жену и детей арестовали

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Обвиняемого в нападении с ножом на жену и детей арестовали

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Фото: © L!FE

Невский районный суд Санкт-Петербурга арестовал на два месяца Владимира Бочкарёва, обвиняемого в нападении с ножом на жену и детей.

Как ранее сообщал Лайф, по версии следствия, мужчина в невменяемом состоянии набросился на женщину, мальчика и девочку. Семья занимала одну из комнат в коммуналке. Все пострадавшие были госпитализированы. Женщину врачи спасти не смогли, она скончалась в больнице.

Органы опеки сейчас пытаются найти ближайших родственников, которым можно передать ребят.

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