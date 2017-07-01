Обвиняемого в нападении с ножом на жену и детей арестовали

Невский районный суд Санкт-Петербурга арестовал на два месяца Владимира Бочкарёва, обвиняемого в нападении с ножом на жену и детей.

Как ранее сообщал Лайф, по версии следствия, мужчина в невменяемом состоянии набросился на женщину, мальчика и девочку. Семья занимала одну из комнат в коммуналке. Все пострадавшие были госпитализированы. Женщину врачи спасти не смогли, она скончалась в больнице.

Органы опеки сейчас пытаются найти ближайших родственников, которым можно передать ребят.