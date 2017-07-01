Умер художник "Ленфильма", работавший над фильмом "Собачье сердце"

В Санкт-Петербурге на 69-м году жизни скончался художник "Ленфильма" Владимир Светозаров, сообщили в киностудии.

— О таких людях говорят, что он был художником от Бога. Владимир Светозаров родился в семье выдающегося кинорежиссёра Иосифа Хейфица, что во многом определило его судьбу. Владимир вырос на съёмочных площадках, для него кино было как воздух. Он чувствовал каждый кадр, создавая на экранах и дух эпохи, и атмосферу жизни каждого из героев, — вспоминают в "Ленфильме".

Народный художник России Владимир Светозаров работал над картинами "Пацаны", "Объяснение в любви", "Собачье сердце", "Кукушка", "Идиот" и "Мастер и Маргарита".