"Зенит" объявил о переходе аргентинского полузащитника Леандро Паредеса

Петербургский "Зенит" пополнился полузащитником итальянской "Ромы" Леандро Паредесом. О завершении трансфера сообщает пресс-служба сине-бело-голубых. Соглашение с аргентинцем рассчитано на 4 года.

Воспитанник "Бока Хуниорс" в 2014-м перешёл на правах аренды в "Кьево". Через полгода он перебрался в "Рому", откуда в сезоне-2015/16 уходил в аренду в "Эмполи".

В минувшем сезоне Паредес провёл в составе "Ромы" 27 матчей, забив три гола. В мае 2017-го футболист получил приглашение в национальную сборную, за которую дебютировал 13 июня в товарищеском матче с командой Сингапура, отметился забитым мячом и результативной передачей.