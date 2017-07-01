В петербургском метро создадут спецподразделение по транспортной безопасности

В Петербургском метрополитене будет создана новая служба транспортной безопасности, сообщили в пресс-службе городской подземки. Информация о предстоящих сокращениях не подтверждается.

После реорганизации в специальную структуру войдут специалисты службы контроля на метрополитене и часть сотрудников из службы информационных технологий. Они будут обеспечивать техническое обслуживание оборудования, необходимого для безопасности.

Как раннее писал Лайф, по итогам проверки инспекторы Ространснадзора нашли 18 серьёзных нарушений антитеррористической безопасности в метро Санкт-Петербурга.

— Нарушен подпункт 38 пункта 5 Требований по обеспечению транспортной безопасности, — рассказал Лайфу источник. — То есть сотрудники пропустили в зону транспортной безопасности (на платформу) запрещённые вещества и предметы. В данном случае — взрывное устройство.

Напомним, 3 апреля 2017 года в вагоне поезда в тоннеле между "Сенной площадью" и "Технологическим институтом" прогремел взрыв. По официальной информации, погибли 16 человек, в том числе предполагаемый террорист-смертник Акбаржон Джалилов.

Всего по делу о теракте было задержано десять человек, в том числе Аброр Азимов, который, по версии следствия, занимался сбором средств для организации взрыва, а также его брат Акрам Азимов.