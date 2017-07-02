Новичок "Зенита" Паредес: Разговор с Манчини стал решающим в моём трансфере

Полузащитник Леандро Паредес заявил, что ключевым фактором в его решении перейти в "Зенит" стал разговор с главным тренером команды Роберто Манчини.

— Пожалуй, личность главного тренера сыграла важнейшую роль. Я поговорил с ним до того, как сюда приехать. Наш разговор стал решающим в этом трансфере, — цитирует футболиста пресс-служба клуба.

Паредес также отметил, что ему не удалось пообщаться с бывшими игроками команды, например, Эсекьелем Гараем, и информацию о клубе он черпал из Интернета.

— К сожалению, ни с кем не удалось поговорить. Искал информацию о "Зените" в Интернете и узнал многое об этом клубе, — сказал Паредес.