Застрявшим в Бургасе пассажирам пообещали восстановить вылеты рейсов в Петербург

Авиакомпания Bulgaria Air в ближайшее время обещает восстановить расписание рейсов в Москву и Санкт-Петербург. Об этом сообщается на официальном сайте перевозчика.

По данным компании, каждые два часа люди получают еду и напитки. Туристам, которые решат купить билет у другого перевозчика, возместят траты. В Bulgaria Air при этом уточнили, что вылеты сбились из-за шторма в центральной части РФ и необходимости согласования нового расписания с российской стороной.

Как ранее сообщал Лайф, один из рейсов Bulgaria Air из Пулково в болгарский город Бургас задерживался почти на двое суток. В соцсетях пассажиры жаловались, что не могут получить актуальную информацию от представителей авиакомпании.