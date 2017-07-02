Застрявшим в Бургасе пассажирам пообещали восстановить вылеты рейсов в Петербург

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Застрявшим в Бургасе пассажирам пообещали восстановить вылеты рейсов в Петербург

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Фото: © РИА Новости/Валерий Мельников

Авиакомпания Bulgaria Air в ближайшее время обещает восстановить расписание рейсов в Москву и Санкт-Петербург. Об этом сообщается на официальном сайте перевозчика.

По данным компании, каждые два часа люди получают еду и напитки. Туристам, которые решат купить билет у другого перевозчика, возместят траты. В Bulgaria Air при этом уточнили, что вылеты сбились из-за шторма в центральной части РФ и необходимости согласования нового расписания с российской стороной.

Как ранее сообщал Лайф, один из рейсов Bulgaria Air из Пулково в болгарский город Бургас задерживался почти на двое суток. В соцсетях пассажиры жаловались, что не могут получить актуальную информацию от представителей авиакомпании.

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