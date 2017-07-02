Васильевский остров остался без света

На Васильевском острове в Санкт-Петербурге произошло массовое отключение света, пишет сообщество "Питер решает". Как уточнили в официальных службах, света нет из-за проблем на трансформаторной подстанции.

В данный момент во многих кафе, магазинах и домах без резервных генераторов нет электричества, также не работают светофоры.

В Ленэнерго добавили, что аварийные бригады восстанавливают электроснабжение после отключения кабельной линии 6 кВ. Также для оперативного подключения потребителей организуются резервные схемы, в район направлены дизель-генераторные установки.