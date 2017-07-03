В Ленобласти женщина погибла, провалившись в открытый коллектор

В городе Луга в Ленобласти в водопроводный коллектор накануне вечером провалилась 58-летняя женщина. Как сообщает пресс-служба СК по Ленобласти, местная жительница отправилась в магазин и почувствовала, что устала.

— Женщина хотела присесть на камень, находящийся около отверстия водопроводного коллектора, однако оступилась и упала внутрь. В ходе осмотра места происшествия установлено, что отверстие коллектора не закрыто, находится на уровне земли, внутри коллектор заполнен водой, — уточнили в СК.

Тело было извлечено спасателями, а следователи проверяют, почему коллектор оказался открытым.