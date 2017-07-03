В Петербурге на зелёной ветке метро появится новый состав

В петербургском метро появился новый состав, который в ближайшее время начнёт работать на зелёной ветке. Как сообщает пресс-служба подземки, вагоны состава выкрашены в зелёный цвет, оборудованы современным освещением, вентиляцией, новыми табло и отличаются удобством для пассажиров. Изменения есть и в кабинах машиниста — например, дверь в них открывается вовнутрь, выделена кнопка экстренного торможения.

До конца 2018 года в подземке появится 30 таких составов, и все они будут работать на зелёной ветке.