В Петербурге на зелёной ветке метро появится новый состав

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В Петербурге на зелёной ветке метро появится новый состав

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Фото: © ГУП "Петербургский метрополитен"

В петербургском метро появился новый состав, который в ближайшее время начнёт работать на зелёной ветке. Как сообщает пресс-служба подземки, вагоны состава выкрашены в зелёный цвет, оборудованы современным освещением, вентиляцией, новыми табло и отличаются удобством для пассажиров. Изменения есть и в кабинах машиниста — например, дверь в них открывается вовнутрь, выделена кнопка экстренного торможения.

До конца 2018 года в подземке появится 30 таких составов, и все они будут работать на зелёной ветке.

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