Укравшей бриллиант с выставки в Петербурге китаянке уменьшили срок

Китаянке Лю Лимэй, укравшей бриллиант во время выставки в Петербурге, Петербургский городской суд уменьшил наказание, рассмотрев её апелляцию. Вместо трёх лет она проведёт два года в колонии общего режима.

Напомним, в январе на выставке ювелирных изделий в "Экспофоруме" пропал бриллиант стоимостью шесть миллионов рублей. По версии полиции, дорогостоящий камень подменили на стекляшку девушка и мужчина, приехавшие в Северную столицу из Китая.

Как стало известно Лайфу, после подмены камня китайцы сразу же сели в такси и отправились в аэропорт — у них заранее были куплены билеты. На территории России по туристической визе они провели менее суток. Позже по каким-то причинам девушка вернулась на выставку.