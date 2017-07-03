Петербургские дорожники похвалили футбольных фанатов за экологичность

После завершения Кубка конфедераций — 2017 на Крестовском острове собрали 750 кубометров мусора, сообщает пресс-служба комитета по благоустройству.

По информации Смольного, уборкой занимались 200 дворников. На стадионе и вокруг него был организован раздельный сбор отходов. Болельщики показали высокую экологическую культуру, отметили чиновники.

— Дворник всегда был особой фигурой в нашем городе. И чем стремительнее развивается современный Петербург, тем больше требований предъявляется к работе служб чистоты и озеленения. Будем держать марку и дальше, — добавил председатель ведомства Владимир Рублевский.

Всего в первый месяц лета дорожники вывезли с улиц Северной столицы более 15 тысяч тонн грязи и 2,3 тысячи тонн мусора.