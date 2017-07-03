Экс-директор Исаакия возглавит железнодорожный музей в Петербурге

Бывший директор музея-памятника "Исаакиевский собор" Николай Буров станет руководителем музея РЖД в Санкт-Петербурге. Новую экспозицию намерены открыть осенью.

— На предложении РЖД я остановился потому, что для меня это продолжение музейного дела, где всё придётся начинать с нуля. Подкупило меня и то, что это место открывается под меня, — сказал Буров в интервью агентству ТАСС.

К исполнению обязанностей директора музея Буров приступит в ближайшее время. Открытие одного из крупнейших в мире железнодорожных музеев "абсолютно гигантских размеров и гигантских возможностей" будет приурочено к 180-летию с момента запуска первой железной дороги Санкт-Петербург — Царское Село.

Здание выставочной площадки находится на территории площадью более 37 тысяч квадратных метров и расположено рядом с Балтийским вокзалом. Туда перевели весь подвижной состав, который в прошлом находился на Варшавском вокзале.

Как ранее сообщал Лайф, новым директором Исаакиевского собора 15 июня стал Юрий Мудров. Многолетний глава музея-памятника Николай Буров на фоне информации о возможной передаче храма в ведение РПЦ досрочно прекратил свои полномочия.