На фиолетовой ветке в петербургском метро включили Интернет

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На фиолетовой ветке в петербургском метро включили Интернет

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Фото: © L!FE

Ещё одну ветку петербургского метро подключили к Всемирной сети. Wi-Fi запустили на фиолетовой линии.

Станции начали оборудовать с 30 мая. Сейчас Интернет есть на оранжевой и фиолетовой ветках. До конца лета Wi-Fi появится на зелёной линии. Полностью все станции подземки будут оборудованы доступом в Интернет до конца года.

Как сообщили в компании "Максима телеком", пользователям нужно будет пройти подключение всего один раз. Далее устройства пассажиров будут подключаться автоматически — причём срабатывать это будет как в Москве, так и в Петербурге.

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