Скандальный украинский футболист Милевский покинул "Тосно"

Футбольный клуб "Тосно" расторг контракт с украинским нападающим Артёмом Милевским. По данным пресс-службы команды, соглашение разорвано по взаимному согласию сторон.

В минувшем сезоне в составе "Тосно" 32-летний форвард провёл 18 матчей, ни разу не отличившись голами. По итогам первенства ФНЛ клуб из Ленинградской области поднялся в Премьер-лигу.

Напомним, в 2012 году Милевский пришёл на презентацию нового главного тренера киевского "Динамо" Олега Блохина в банном халате. Футболиста замечали пьяным на тренировках и в ночных клубах. В 2013 году Милевский, когда выступал за турецкий "Газиантепспор", после очередной гулянки разбил свой автомобиль "Феррари". Позже в крови футболиста был обнаружен алкоголь.