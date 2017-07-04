В Пулково мужчина спрятал наркотики под гипсом

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В Пулково мужчина спрятал наркотики под гипсом

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Фото: © L!FE

В Пулково поймали 25-летнего петербуржца, у которого под гипсовым бандажом нашли амфетамин, сообщает пресс-служба транспортной полиции по Северо-Западу.

По данным ведомства, при проведении личного досмотра в загипсованном кистевом суставе правой руки были обнаружены два пакетика с порошкообразным веществом коричневого цвета. После анализа выяснилось, что смесь содержит запрещённые вещества.

По факту преступления возбуждено уголовное дело. Предполагаемому виновнику грозит 10 лет колонии.

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