В Пулково мужчина спрятал наркотики под гипсом

В Пулково поймали 25-летнего петербуржца, у которого под гипсовым бандажом нашли амфетамин, сообщает пресс-служба транспортной полиции по Северо-Западу.

По данным ведомства, при проведении личного досмотра в загипсованном кистевом суставе правой руки были обнаружены два пакетика с порошкообразным веществом коричневого цвета. После анализа выяснилось, что смесь содержит запрещённые вещества.

По факту преступления возбуждено уголовное дело. Предполагаемому виновнику грозит 10 лет колонии.