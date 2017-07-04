В музее-заповеднике Павловска изъяли хвостатую неясыть

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В музее-заповеднике Павловска изъяли хвостатую неясыть

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Фото: © gov.spb.ru/

В Павловском парке на территории музея-заповедника изъяли хвостатую неясыть и проверили документы на белую сову, сообщает пресс-служба Комитета по природопользованию Санкт-Петербурга. На владельцев птиц составили протоколы об административном нарушении.

— На белую сову у хозяина были документы о том, что птица выращена в питомнике и приобретена в одном из российских заповедников. Хвостатую неясыть мы изъяли, птица окольцована, но документов на неё не было представлено, — отметил начальник отдела экологического надзора объектов животного мира Николай Ахматович.

Петербуржцам и гостям города напомнили, что предложения о фотографировании с дикими животными — это нарушение требований закона и этики.

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