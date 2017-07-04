В Петропавловской крепости торговали поддельным янтарём

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В Петропавловской крепости торговали поддельным янтарём

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Фото: © РИА Новости/Игорь Зарембо

На территории Петропавловской крепости незаконно продавали золотые украшения с янтарём, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По мнению эксперта пробирного надзора, товар не соответствовал требованиям, предъявленным к изделиям из драгоценных металлов. К тому же продавцы не смогли предъявить документы на янтарь.

Всего изъято 217 ювелирных изделий массой более 3 кг и четыре куска ископаемой смолы. Нарушителям грозит наказание по административной статье о самовольной добыче янтаря и обмане потребителей.

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