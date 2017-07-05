Даниила Гранина похоронят на Комаровском кладбище рядом с могилой жены

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Даниила Гранина похоронят на Комаровском кладбище рядом с могилой жены

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Петербургский писатель Даниил Гранин будет похоронен на Комаровском кладбище рядом с могилой жены, сообщили его родственники. Дату и время прощания пока не называют.

Автор:
ИБ
Ирина  Бутакова
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