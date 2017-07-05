Даниила Гранина похоронят на Комаровском кладбище рядом с могилой жены

Петербургский писатель Даниил Гранин будет похоронен на Комаровском кладбище рядом с могилой жены, сообщили его родственники. Дату и время прощания пока не называют.
- Популярные
- По времени
Подтвердите свой аккаунт, перейдя по ссылке из письма, которое Вы получили при регистрации. Если письмо не пришло проверьте правильность вашего почтового ящика в настройках профиля либо выберите отправить письмо еще раз
Пример описания всплывающего окна
Пожалуйста, используйте эту форму для коррекции ошибок.