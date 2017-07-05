Форвард Максим Карпов перешёл в СКА

Петербургский СКА подписал однолетний контракт с форвардом Максимом Карповым. В прошлом сезоне нападающий выступал за столичное "Динамо". Привлекался в сборную России.

Всего в КХЛ Карпов провёл 311 матчей. Набрал 146 очков по системе "гол плюс пас" при показателе полезности +67.

— Думаю, с адаптацией проблем не возникнет. Работал в "Динамо" и в сборной с Олегом Знарком и Харийсом Витолиньшем, с их требованиями знаком, так что всё должно быть в порядке. Коллектив в целом будет новый, но с командой, думаю, быстро познакомлюсь, тем более что с некоторыми ребятами пересекались в сборной, — прокомментировал Карпов свой переход в СКА.