Из-за железнодорожной аварии в Ленобласти задерживаются несколько поездов

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Из-за железнодорожной аварии в Ленобласти задерживаются несколько поездов

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Фото: © ГУ МЧС по Ленобласти

К настоящему моменту специалисты Октябрьской железной дороги закончили работы на перегоне Ефимовская — Коли под Бокситогорском, где поезд Воркута — Петербург столкнулся с дрезиной.

— В поезде находилось 465 пассажиров. В результате произошедшего пострадавших нет. Время задержки поезда составит более четырёх часов. На станции Волховстрой пассажиров обеспечат питанием и водой. Также задерживается пассажирский поезд № 78 Петербург — Воркута. Время задержки более четырёх часов. На станции Бабаево пассажирам тоже предоставят питание и воду, — сообщили в пресс-службе ОЖД.

Также задерживаются поезда Архангельск — Петербург, Бабаево — Тихвин и Тихвин — Волховстрой.

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