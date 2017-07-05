Из-за железнодорожной аварии в Ленобласти задерживаются несколько поездов

К настоящему моменту специалисты Октябрьской железной дороги закончили работы на перегоне Ефимовская — Коли под Бокситогорском, где поезд Воркута — Петербург столкнулся с дрезиной.

— В поезде находилось 465 пассажиров. В результате произошедшего пострадавших нет. Время задержки поезда составит более четырёх часов. На станции Волховстрой пассажиров обеспечат питанием и водой. Также задерживается пассажирский поезд № 78 Петербург — Воркута. Время задержки более четырёх часов. На станции Бабаево пассажирам тоже предоставят питание и воду, — сообщили в пресс-службе ОЖД.

Также задерживаются поезда Архангельск — Петербург, Бабаево — Тихвин и Тихвин — Волховстрой.