В Петербурге пришвартовался 50-метровый немецкий бриг Roald Amundsen

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В Петербурге пришвартовался 50-метровый немецкий бриг Roald Amundsen

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Фото: © L!FE

На набережной Лейтенанта Шмидта в Санкт-Петербурге пришвартовался немецкий бриг Roald Amundsen. Трансляция велась в сообществе "Питер решает".

Судно зашло в город для участия в Балтийской яхтенной неделе. С 7 до 9 июля все желающие смогут бесплатно подняться на борт.

Учебный парусный бриг назван в честь норвежского полярного исследователя Руаля Амундсена. Судно, корпус которого был построен в 1952 году на реке Эльба, плавает под флагом Германии. 50-метровый бриг имеет 18 парусов общей площадью 850 кв. метров.

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