В горах Северной Осетии спасли туристку из Петербурга, которая обварила ноги

В Дигорском ущелье Северной Осетии спасли туристку из Петербурга, которая обварила кипятком ноги и не могла передвигаться самостоятельно. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

Тургруппа не была зарегистрирована, но у путешественников был с собой спутниковый телефон, с помощью которого спасателям передали точные координаты места несчастного случая. Изначально планировалось, что страховая компания предоставит частный вертолет, но помешала плохая погода.

— В связи с этим на место бедствия незамедлительно выдвинулась группа из семи спасателей. Состояние пострадавшей удовлетворительное. Травма не позволяет девушке передвигаться самостоятельно. Транспортирование девушки спасателями осуществлялось в сложных погодных условиях и на сложном горном рельефе — перепад высот составляет 900 метров, — рассказали в МЧС.

Сегодня пострадавшую доставят в Чиколинскую больницу.