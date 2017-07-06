Власти Петербурга ожидают наплыва паломников к мощам Николая Чудотворца

В Санкт-Петербурге организуют две очереди для желающих поклониться мощам Николая Чудотворца. Святыни разместят в Александро-Невской лавре.

— Мощи будут доставлены в Петербург 13 июля. С 14 июля до 27 июля им можно будет поклониться с 7 до 22 вечера. Каждый день будет мониторинг очереди. Кроме основной очереди будет организована социальная очередь для инвалидов, — передаёт РИА "Новости" слова вице-губернатора Александра Говорунова.

Социальная очередь будет формироваться от площади Александра Невского и пройдёт через южную паперть храма. На пути движения паломников откроются автолавки с выпечкой. Людей также обеспечат бесплатной водой, будут установлено порядка сотни биотуалетов.

Из-за большого наплыва верующих Чернорецкий переулок временно закроется для автотранспорта.

Напомним, мощам Николая Чудотворца в московском храме Христа Спасителя уже поклонились свыше 1,5 миллиона человек. Время ожидания достигало 12 часов.