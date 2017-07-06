На лакокрасочном заводе в Петербурге вспыхнул пожар

В Санкт-Петербурге, на территории посёлка Металлострой, вспыхнул крупный пожар, пишет сообщество "Питер решает". Видео с места происшествия прислал пользователь приложения LifeCorr (можно скачать для Android и iOS).

В ГУ МЧС по Петербургу подтвердили, что дым поднимается со стороны лакокрасочного завода. Горит большой ангар, очевидцы сообщают о мощных хлопках, напоминающих взрывы.

Из-за повышенной опасности предприятия и угрозы распространения огня пожару присвоили третий номер.