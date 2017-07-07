В "резиновом" хостеле в центре Петербурга зарегистрировали тысячу мигрантов

В мини-гостинице на Захарьевской улице в центре Санкт-Петербурга зарегистрировали 944 мигрантов, сообщает пресс-служба регионального главка.

По информации правоохранительных органов, на самом деле в хостеле проживали всего 24 человека. Предприимчивого бизнесмена могут привлечь к уголовной ответсвенности по статье о фиктивной постановке на учёт иностранцев.

Рейд продолжился в квартире дома на улице Некрасова. Там было зарегистрировано 27 приезжих, а проживало только семь человек. Нарушителям грозят штрафы по административной статье.