В "резиновом" хостеле в центре Петербурга зарегистрировали тысячу мигрантов

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В "резиновом" хостеле в центре Петербурга зарегистрировали тысячу мигрантов

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Фото: © 78.мвд.рф

В мини-гостинице на Захарьевской улице в центре Санкт-Петербурга зарегистрировали 944 мигрантов, сообщает пресс-служба регионального главка.

По информации правоохранительных органов, на самом деле в хостеле проживали всего 24 человека. Предприимчивого бизнесмена могут привлечь к уголовной ответсвенности по статье о фиктивной постановке на учёт иностранцев.

Рейд продолжился в квартире дома на улице Некрасова. Там было зарегистрировано 27 приезжих, а проживало только семь человек. Нарушителям грозят штрафы по административной статье.

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