Суд в Петербурге отказался восстановить директора школы, уволенную со скандалом

Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга отклонил иск бывшего директора школы № 29 Анаит Тотолян. Педагог не смогла восстановиться в должности после скандального ухода из образовательного учреждения.

Как сообщал Лайф, родители учащихся в августе 2016 года подписали петицию с требованием о возвращении бывшего руководителя. Её сняли с поста за неделю до начала учебного года. Возле школы тогда собралось около 400 протестующих.

Чиновники районной администрации обвинили Тотолян в многочисленных финансовых нарушениях. Также в школе не вёлся учёт талонов на питание, однако позже эта проблема разрешилась и виновный сотрудник компенсировал понесённые затраты.