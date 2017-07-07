Фельдшеров петербургского метро наградили за спасение пострадавших при теракте

Читайте также

Фельдшеров петербургского метро наградили за спасение пострадавших при теракте

102

Фото: © пресс-служба петербургского метро

<p>Фото: © пресс-служба петербургского метро</p>

МЧС наградило фельдшеров петербургского метро Маргариту Михайлову и Анастасию Колупаеву за помощь пострадавшим при теракте в подземке.

— Девушки были одними из первых, кто пришёл на помощь пассажирам сразу же после теракта, своевременно оказывали первую помощь пострадавшим, проявив отвагу, героизм и профессионализм, — сообщили в пресс-службе метро.

Благодарность от МЧС фельдшерам вручал представитель ГУ МЧС по Петербургу Юрий Игнатьев.

— Благодаря действиям медсестёр и их самоотверженности жертв страшного теракта оказалось меньше, чем могло быть. Девушки не растерялись в стрессовой ситуации и выполнили свой долг, за что им большое спасибо, — отметил Игнатьев.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!