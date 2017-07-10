Шаланды, баржи и пароходы Ленводхоза арестовали из-за многомиллионных долгов

Судебные приставы Петербурга арестовали 21 судно Ленводхоза из-за долгов за топливо. Предприятие, которое занимается очисткой водоёмов, задолжало ПТК 8,6 миллиона рублей, сообщает пресс-служба ССП.

Если организация не погасит долг, корабли продадут в счёт его выплаты.

— Судебный пристав посетил предприятие-должника, где находится имущество, и произвёл арест грузовых транспортных средств, которые были оставлены должнику на ответственное хранение. Представитель ГУП "Ленводхоз" заверил судебного пристава в скорейшей выплате задолженности, — сообщили в ССП.