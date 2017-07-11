Петербургский таксист вернул пассажирке забытую сумку с бриллиантами

В Петербурге 22-летний таксист обнаружил в машине оставленную пассажиркой сумочку. Водитель отнёс её в "Стол находок" в Пулково, куда добиралась женщина. Чуть позже 62-летняя пассажирка обнаружила пропажу и обратилась к полицейским.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу, она рассказала, что в сумке находились кольцо и серьги с бриллиантами, документы, банковские карты и деньги. Ущерб она оценила в полмиллиона рублей. Найти сумку оказалось несложно, так как она дожидалась хозяйку в "Столе находок".