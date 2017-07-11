За полгода в Петербурге уничтожили 343 килограмма санкционных продуктов

С начала года Пулковская таможня изъяла из оборота и уничтожила 343 килограмма продуктов, запрещённых к ввозу в Россию. Об этом сообщает пресс-служба Северо-Западного таможенного управления.

Уничтожены были сыры, колбасы, рыба, молочные продукты, произведённые в разных странах Европы.

— Для сравнения — за 2016 год с участием должностных лиц Пулковской таможни выявлено и уничтожено свыше 160 килограммов товаров, подпадающих под условия продовольственного эмбарго, — сообщили в СЗТУ.