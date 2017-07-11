Виталия Милонова отчислили из Петербургской духовной академии

Депутат Госдумы Виталий Милонов отчислен из Петербургской духовной академии в связи с накопившимися хвостами.

По словам самого парламентария, он слишком занят работой в Москве и на учёбу в Петербурге не хватает времени.

— Три недели подряд в месяц — это пленарные заседания, комиссии, разнообразные рабочие встречи. А одна неделя остаётся на работу на избирательной территории, вместе с избирателями, приёмы и так далее. Не удалось убедить руководство, что сессии, семинары, коллоквиумы и прочие вещи, связанные с повышением образования, являются уважительной причиной. Не всегда удавалось отпроситься, накопились хвосты, — сообщил депутат.

Милонов добавил, что осенью планирует продолжить духовное образование в одном из столичных вузов.