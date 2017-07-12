Кировский завод тушат с вертолёта

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Кировский завод тушат с вертолёта

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Фото: Илья Горбунов/РИА Новости

Для тушения пожара на Кировском заводе привели в готовность вертолёты Ми-8 и Ка-32, сообщает пресс-служба МЧС. Один из них уже вылетел и тушит пожар. Площадь возгорания повысилась до 1000 квадратных метров. На месте работают 104 пожарных и 22 единицы спецтехники.

На Кировском заводе в Петербурге возник пожар на территории производства тракторов. Загорелась вентиляция в одноэтажном производственном корпусе. Прибывшие на место спасатели повысили ранг до третьего. Погибших и пострадавших нет.

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