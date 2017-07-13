Верующие всю ночь стояли в очереди, ожидая мощи Николая Чудотворца в Петербурге

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Верующие всю ночь стояли в очереди, ожидая мощи Николая Чудотворца в Петербурге

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Фото: © L!FE

В Санкт-Петербург из Москвы доставили мощи Николая Чудотворца. По словам верующих, собравшихся у входа в Александро-Невскую лавру, они занимали очередь с вечера, 12 июля.

Одними из первых святые поклонились депутаты и чиновники, встречавшие спецрейс в Пулково. Общий доступ к мощам откроется сегодня в 16:00 в Александро-Невской лавре.

Как сообщал Лайф, кроме основной очереди власти организовали социальную очередь для инвалидов. До 27 июля святыни можно будет поклониться с 7 до 22 часов вечера.

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