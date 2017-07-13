В Петербурге демонтируют вывеску спа-салона с дома, где жил Гумилёв

Арбитражный суд Петербурга вынес решение о демонтаже вывески спа-салона с дома на набережной Макарова, где жил Николай Гумилёв. Компания также выплатит госпошлину в размере 12 тысяч рублей.

Вывеска появилась на фасаде дома незаконно, посчитал суд. Дом находится под охраной, а в этом случае бизнесмены должны были получить разрешение у Комитета по государственному использованию и охране памятников Смольного. Однако этого не было сделано. Также компания нарушила остекление окон.