В Петербурге демонтируют вывеску спа-салона с дома, где жил Гумилёв

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В Петербурге демонтируют вывеску спа-салона с дома, где жил Гумилёв

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Фото: © google.ru/maps

Арбитражный суд Петербурга вынес решение о демонтаже вывески спа-салона с дома на набережной Макарова, где жил Николай Гумилёв. Компания также выплатит госпошлину в размере 12 тысяч рублей.

Вывеска появилась на фасаде дома незаконно, посчитал суд. Дом находится под охраной, а в этом случае бизнесмены должны были получить разрешение у Комитета по государственному использованию и охране памятников Смольного. Однако этого не было сделано. Также компания нарушила остекление окон.

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