На Петербург в конце недели обрушится новая волна дождей

На Санкт-Петербург надвигается новый холодный атмосферный фронт, сообщил Лайфу заведующий бюро погоды Российского государственного гидрометеорологического университета Юрий Куткевич:

— Уже сегодня, в четверг, вечером вероятны кратковременные дожди, местами грозы. Ночью тоже будет дождь. В пятницу осадки и возможны грозы, похолодает до +15...+17°С. В субботу осадки возможны ночью и в первой половине дня, в воскресенье преимущественно без дождей, — уточнил синоптик.

По его словам, на выходных в Северной столице немного потеплеет, столбик термометра прогреется до +20 С°.