В Петербурге задержана глава компании, в ангаре которой сгорели семеро человек

Глава компании, арендовавшей ангар в Колпинском районе Петербурга, где минувшей ночью при пожаре погибло семь человек, задержана. Об этом сообщает городское ГСУ СК.

Ранее следователями было возбуждено дело по статье УК РФ "Причинение смерти по неосторожности".

Трагедия произошла в ночь на 13 июля.

— На территории промышленной зоны, расположенной в Колпинском районе, произошло возгорание металлического ангара. В результате разрушения строения огнём обрушилась кровля. После тушения пожара при разборе завалов обнаружены тела семи мужчин, — сообщили в СК.