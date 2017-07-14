Витебскому вокзалу в Петербурге вернут облик 1904 года

На старейшем в России железнодорожном вокзале в Санкт-Петербурге стартовали работы по реставрации, сообщает пресс-служба Октябрьской железной дороги. Витебскому вокзалу вернут облик 1904 года перед стартом Чемпионата мира по футболу 2018 года.

Строительные леса у исторических фасадов здания возведены и сохранятся до конца октября. Реставраторы воссоздают первоначальный вид здания на основе архивных источников. Реконструкция также коснётся большой витражной арки, гербов Петербурга и Витебска над парадным входом и часовой башни с совами.

Ремонт ведётся и на фасадах "Императорского павильона", который предназначался для императорской семьи и высокопоставленных служащих.

Витебский вокзал — первый железнодорожный вокзал в России, который был построен в 1837 году. Именно отсюда уходили поезда по маршруту Санкт-Петербург — Царское село. Современное здание вокзала было построено в 1904 году.