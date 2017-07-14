Петербуржцы второй день подряд стоят в очереди к мощам Николая Чудотворца

У входа в Александро-Невскую лавру в Санкт-Петербурге второй день подряд собираются огромные очереди. Верующие занимают место, чтобы поклониться мощам Николая Чудотворца.

Прямую трансляцию с места событий ведёт сообщество "Питер решает".

Святыню привезли в монастырь накануне, 13 июля. Как сообщал Лайф, люди всю ночь ждали прохода к ковчегу. До 27 июля мощам можно поклониться с 7 до 22 часов вечера.

Ранее частицы Николая Чудотворца были доступны в московском храме Христа Спасителя. В столице святыни поклонилось около 2 млн человек.